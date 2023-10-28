https://ria.ru/20231028/ukraina-1905842581.html

"Бежали за границу". По Украине нанесли новый удар, пишут СМИ

"Бежали за границу". По Украине нанесли новый удар, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023

"Бежали за границу". По Украине нанесли новый удар, пишут СМИ

Западные союзники вынуждают Украину наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людских ресурсов, пишет Al Mayadeen. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:02

2023-10-28T16:02

2023-10-28T17:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Западные союзники вынуждают Украину наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людских ресурсов, пишет Al Mayadeen."Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Однако это чрезвычайно сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации и политики жесткой экономии, навязанной Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами", — говорится в статье.Отмечается, что эскалация на Ближнем Востоке заставляет украинские власти опасаться снижения поддержки со стороны союзников. Причем, по мнению украинских аналитиков, любое переключение внимания на другие события опасно для президента Владимира Зеленского.Кроме того, киевский режим испытывает нехватку квалифицированных рабочих и инженеров, замечает автор. Такая ситуация сложилась из-за продолжающейся в стране мобилизации: миллионы украинцев бежали за границу, а хороших специалистов насильно отправили на фронт."У Украины просто нет человеческих ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры", — заключает автор.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В конце прошлой недели Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — для Украины. После этого группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий спонсировать Израиль, но не помогать Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html

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в мире, израиль, украина, киев, владимир зеленский, хамас