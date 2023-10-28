Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ
NYT: на Украине от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем ПВО, пишет газета The New York Times.
"С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации.
"С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации.
Программа FrankenSAM предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов на Украине, в США и союзнических странах. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.
Отмечается, что в Киеве выразили готовность экспериментировать с "монструозной системой вооружений".
Как рассказали изданию несколько американских официальных лиц, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, на Украину их должны отправить уже этой осенью.
Как рассказали изданию несколько американских официальных лиц, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, на Украину их должны отправить уже этой осенью.
В середине октября Associated Press сообщило, что созданные в рамках проекта FrankenSAM средства противовоздушной обороны позволят быстро обеспечить украинские войска "хоть какой-то войсковой ПВО". По данным агентства, таким образом США смогут убить сразу трех зайцев: загрузить свою оборонную промышленность заказами на "монстров Франкенштейна", избавиться от взрывоопасного старья и показать всему миру поддержку союзника.