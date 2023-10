https://ria.ru/20231028/ukraina-1905823842.html

Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ

28.10.2023

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем ПВО, пишет газета The New York Times. "С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации. Отмечается, что в Киеве выразили готовность экспериментировать с "монструозной системой вооружений".Как рассказали изданию несколько американских официальных лиц, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, на Украину их должны отправить уже этой осенью.В середине октября Associated Press сообщило, что созданные в рамках проекта FrankenSAM средства противовоздушной обороны позволят быстро обеспечить украинские войска "хоть какой-то войсковой ПВО". По данным агентства, таким образом США смогут убить сразу трех зайцев: загрузить свою оборонную промышленность заказами на "монстров Франкенштейна", избавиться от взрывоопасного старья и показать всему миру поддержку союзника.

