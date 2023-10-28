Рейтинг@Mail.ru
Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.10.2023 (обновлено: 15:18 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905823842.html
Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ
Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ
С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:07
2023-10-28T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831929892_0:137:2048:1289_1920x0_80_0_0_9b3222f2c7e10175b696317a9442e799.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем ПВО, пишет газета The New York Times. "С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации. Отмечается, что в Киеве выразили готовность экспериментировать с "монструозной системой вооружений".Как рассказали изданию несколько американских официальных лиц, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, на Украину их должны отправить уже этой осенью.В середине октября Associated Press сообщило, что созданные в рамках проекта FrankenSAM средства противовоздушной обороны позволят быстро обеспечить украинские войска "хоть какой-то войсковой ПВО". По данным агентства, таким образом США смогут убить сразу трех зайцев: загрузить свою оборонную промышленность заказами на "монстров Франкенштейна", избавиться от взрывоопасного старья и показать всему миру поддержку союзника.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831929892_236:0:1955:1289_1920x0_80_0_0_48f7143427104056395414d5deeba0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Киев
Украина выступила с отчаянным обращением к США, пишут СМИ

NYT: на Украине от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем ПВО, пишет газета The New York Times.

"С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

Программа FrankenSAM предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов на Украине, в США и союзнических странах. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.

Отмечается, что в Киеве выразили готовность экспериментировать с "монструозной системой вооружений".

Как рассказали изданию несколько американских официальных лиц, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, на Украину их должны отправить уже этой осенью.
В середине октября Associated Press сообщило, что созданные в рамках проекта FrankenSAM средства противовоздушной обороны позволят быстро обеспечить украинские войска "хоть какой-то войсковой ПВО". По данным агентства, таким образом США смогут убить сразу трех зайцев: загрузить свою оборонную промышленность заказами на "монстров Франкенштейна", избавиться от взрывоопасного старья и показать всему миру поддержку союзника.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала