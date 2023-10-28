https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html

Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети

Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети - РИА Новости, 28.10.2023

Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети

Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:21

2023-10-28T11:21

2023-10-28T12:33

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет. "Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров", — написал один из комментаторов."Прекратите это безумие, выступите за мир", — призвал другой."Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ", — заявил третий."Все кончено. Все было кончено еще до того, как началось. Откройте глаза. Вас использовали", — поделился мнением еще один пользователь."Почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — заключили читатели.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины