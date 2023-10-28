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Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 28.10.2023 (обновлено: 12:33 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html
Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети
Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети - РИА Новости, 28.10.2023
Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:21
2023-10-28T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет. "Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров", — написал один из комментаторов."Прекратите это безумие, выступите за мир", — призвал другой."Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ", — заявил третий."Все кончено. Все было кончено еще до того, как началось. Откройте глаза. Вас использовали", — поделился мнением еще один пользователь."Почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — заключили читатели.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905784437.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Слова Зеленского о неожиданном будущем Украины вызвали шок в Сети

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет.
"Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров", — написал один из комментаторов.
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"Прекратите это безумие, выступите за мир", — призвал другой.
"Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ", — заявил третий.
"Все кончено. Все было кончено еще до того, как началось. Откройте глаза. Вас использовали", — поделился мнением еще один пользователь.
"Почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — заключили читатели.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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