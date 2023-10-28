На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Волынской, Тернопольской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Согласно данным карты, тревоги во всех областях Украины была объявлена в период с 10.53 по 11.01 (совпадает с мск). Первым сигнал раздался в Киеве и в ряде центральных областей страны, позже всех тревогу объявили в Ровненской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.