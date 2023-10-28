https://ria.ru/20231028/ukraina-1905786746.html

Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды

Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.10.2023

Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды

Потребители во Львовской и Ровненской областях Украины остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщают в Telegram представители... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:40

2023-10-28T09:40

2023-10-28T09:40

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Потребители во Львовской и Ровненской областях Украины остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщают в Telegram представители областных военных администрации. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, из-за сильных дождей и порывов ветра во Львовской области без электроснабжения остались 132 населенных пункта. "Полностью обесточены - 49, частично - 83". сообщил он. Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил об отключении 30 линий электропередачи в регионе. "В результате ночного ненастья зафиксировано обесточивание в Дубенском и Сарненском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Также по данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области на Прикарпатье действует штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905758898.html

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в мире, ровненская область, украина, львовская область, telegram, энергетика, происшествия, общество