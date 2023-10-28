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Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.10.2023
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09:40 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905786746.html
Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды
Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.10.2023
Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды
Потребители во Львовской и Ровненской областях Украины остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщают в Telegram представители... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:40
2023-10-28T09:40
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Потребители во Львовской и Ровненской областях Украины остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщают в Telegram представители областных военных администрации. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, из-за сильных дождей и порывов ветра во Львовской области без электроснабжения остались 132 населенных пункта. "Полностью обесточены - 49, частично - 83". сообщил он. Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил об отключении 30 линий электропередачи в регионе. "В результате ночного ненастья зафиксировано обесточивание в Дубенском и Сарненском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Также по данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области на Прикарпатье действует штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905758898.html
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в мире, ровненская область, украина, львовская область, telegram, энергетика, происшествия, общество
В мире, Ровненская область, Украина, Львовская область, Telegram, Энергетика, Происшествия, Общество
Львовская и Ровненская области Украины остались без света из-за непогоды

Администрация: две области Украины остались без света из-за непогоды

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Потребители во Львовской и Ровненской областях Украины остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщают в Telegram представители областных военных администрации.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, из-за сильных дождей и порывов ветра во Львовской области без электроснабжения остались 132 населенных пункта. "Полностью обесточены - 49, частично - 83". сообщил он.
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Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил об отключении 30 линий электропередачи в регионе. "В результате ночного ненастья зафиксировано обесточивание в Дубенском и Сарненском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Также по данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области на Прикарпатье действует штормовое предупреждение.
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