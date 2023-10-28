https://ria.ru/20231028/ufa-1905828730.html

В Уфе пациент противотуберкулезного диспансера убил соседа по палате

В Уфе пациент противотуберкулезного диспансера убил соседа по палате - РИА Новости, 28.10.2023

В Уфе пациент противотуберкулезного диспансера убил соседа по палате

Пациент уфимского противотуберкулезного диспансера в состоянии алкогольного опьянения насмерть ранил ножом соседа по палате, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:38

2023-10-28T14:38

2023-10-28T14:41

происшествия

уфа

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УФА, 28 окт - РИА Новости. Пациент уфимского противотуберкулезного диспансера в состоянии алкогольного опьянения насмерть ранил ножом соседа по палате, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии. В убийстве обвиняется 62-летний ранее судимый уфимец, пояснили в ведомстве. По версии следствия, на протяжении месяца между обвиняемым и 34-летним ранее судимым соседом по палате в республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере происходили ссоры на бытовой почве. "В ходе очередного конфликта находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента. Несмотря на оказанную медицинскую помощь сотрудниками диспансера от полученного ранения мужчина скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый признал вину и пояснил, что мотивом убийства послужило агрессивное поведение. Обвиняемый задержан.

https://ria.ru/20231027/psikhbolnitsa-1905728853.html

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происшествия, уфа