https://ria.ru/20231028/udobreniya-1905651957.html

Бедные обойдутся: Европа снова взялась за старое

Бедные обойдутся: Европа снова взялась за старое - РИА Новости, 28.10.2023

Бедные обойдутся: Европа снова взялась за старое

Запад не позволяет отправить российские удобрения в беднейшие страны. Тонны продукции по-прежнему находятся в портах на Балтийском море. ООН давно обещала... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:03

экономика

россия

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европа

антониу гутерриш

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евросоюз

удобрения

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад не позволяет отправить российские удобрения в беднейшие страны. Тонны продукции по-прежнему находятся в портах на Балтийском море. ООН давно обещала помочь, но бездействует. За год прорвались только два судна — в Малави и Кению. Остальные так и застряли в Европе.Незаконно удерживаютВ МИД России все же надеются на благоразумие Запада. В дипведомстве напомнили: Москва еще в сентябре прошлого года выступила с инициативой благотворительной передачи 262 тысяч тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, африканским государствам.Это должны были выполнить в рамках действующего до 2025-го меморандума Россия — ООН по нормализации сельхозэкспорта.Надеялись, что под давлением ООН Евросоюз разрешит транзит. Ведь, по подсчетам Всемирной продовольственной программы, 50 миллионов человек в мире голодают.По европейскому законодательству продукты, удобрения и другие ключевые гуманитарные товары освобождаются от санкций. На практике все оказалось иначе.На каждом этапе — множество препятствий: налоги, поборы за хранение при практической невозможности совершить платежи, а также за фрахт судов, перевалку и другие логистические услуги.Как указали в МИД, ситуация с удобрениями в очередной раз продемонстрировала "лицемерие западных стран", блокирующих даже гуманитарные грузы."И все эти издержки несет российская компания-собственник продукции, оплачивающая даже посреднические услуги ООН", — подчеркнули в ведомстве.Только на словахCанкции в ЕС ввели, когда в мире разразился кризис удобрений.Над тем, чтобы обеспечить российские поставки, работала ОНН — в соответствии с соглашением, которое, в свою очередь, было частью договора, разблокировавшего экспорт украинского зерна через Черное море в 2022-м.Генсек ООН Антониу Гутерреш называл это "значительным вкладом в вывод удобрений на мировые рынки"."Официальные лица ООН занимаются с Европейской комиссией и государствами ЕС дальнейшим разъяснением и полной реализацией исключений в отношении продуктов питания и удобрений, чтобы более эффективно решать проблему глобальной продовольственной безопасности", — отчитались тогда чиновники.Но воз и ныне там. Было всего две поставки — 6 марта в Малави (20 тысяч тонн) и 31 мая в Кению (34).Остальные до сих пор ждут. Как уточнили в министерстве, это три партии в Нигерию (34 тысячи тонн), Зимбабве (23), на Шри-Ланку (55). Всего в портах Латвии, Эстонии и Бельгии находится больше 96 тысяч тонн российских удобрений.Лишают последнегоПо данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий поставщик калийных и фосфорных."Санкции против российского экспорта зерна и удобрений затронули цепочки поставок продовольствия, нанеся сокрушительный удар по глобальной продовольственной безопасности. Зерно и удобрения — ключевые ее компоненты", — констатируют авторы исследования, опубликованного недавно в журнале Nature.Из-за высоких цен на энергоносители и ограничений на экспорт продовольствия из России и с Украины продукты могут подорожать на 60-100%, отмечается в этой публикации.В итоге недоедать придется 61-107 миллионам человек, что повысит смертность на 0,42-1,01 миллиона. Больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.В августе лидеры Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала, ЮАР, Уганды и Замбии вновь обратились к ООН с призывом "предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для российского экспорта зерна и удобрений".Сами закупилисьУ европейцев же никаких препятствий нет. Так, Польша нарастила импорт удобрений из России в 3,3 раза.По информации Статистического управления, если в июле прошлого года польский бизнес закупил у Москвы удобрений на 6,2 миллиона долларов, то сейчас — на 20,2. В итоге российские компании заняли второе место среди поставщиков этой продукции, уступив лишь Германии (22,6 миллиона).Из-за отказа от газа из России затраты на собственное производство в Европе подскочили на 150 процентов. В результате дефицит по некоторым позициям доходил до 75 процентов. Химическая промышленность ЕС замерла.Одна только Германия в первом полугодии 2023-го импортировала российских удобрений на 151,3 миллиона долларов. Это рекорд: в последние пять лет данный показатель был на уровне 45,5 миллиона. Доля России в поставках выросла с 5,6 до 18 процентов (около 167 тысяч тонн) — абсолютный максимум.Без российской органической продукции европейским аграриям никак не обойтись. А вот для нас Старый Свет — далеко не ключевой клиент. Крупнейший импортер — Бразилия, среди основных покупателей — Индия, Турция и Вьетнам.За бортом по вине западных политиков остаются лишь бедные африканские страны. Но их судьба в ЕС, похоже, никого не волнует.

https://ria.ru/20231022/udobreniya-1904520203.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896779339.html

https://ria.ru/20230901/zavisimost-1893538752.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, москва, европа, антониу гутерриш, оон, евросоюз, удобрения, санкции в отношении россии, африка