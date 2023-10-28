https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905836383.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 28.10.2023

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве и обезглавливании собственной матери, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:33

2023-10-28T15:33

2023-10-28T15:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве и обезглавливании собственной матери, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что в начале августа мужчина, находясь в квартире на улице Бирюлевская в Москве, ударил кулаком в голову свою мать, после чего она упала и перестала подавать признаки жизни. По информации СК, он переместил тело матери в ее комнату и оставил там на три недели. После этого, по данным следствия, мужчина завернул тело убитой в линолеум, отделил голову от туловища и закопал их в двух ямах. Позже, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убийца рассказал об этом знакомому, который и обратился в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. "С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" - ред.)", - говорится в сообщении. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)