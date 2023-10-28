https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905828579.html

На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире

На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире - РИА Новости, 28.10.2023

На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире

Двоих 85-летних пенсионеров нашли убитыми в их квартире в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам помощник руководителя управления СК по... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:36

2023-10-28T14:36

2023-10-28T14:36

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Двоих 85-летних пенсионеров нашли убитыми в их квартире в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам помощник руководителя управления СК по Свердловской области Максим Чалков в субботу. "Двадцать восьмого октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)", - сказал Чалков. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. На месте работают усиленная следственно-оперативная группа полиции, следователи и криминалисты СК. "Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности", - уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html

екатеринбург

свердловская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)