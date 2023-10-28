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На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире - РИА Новости, 28.10.2023
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14:36 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905828579.html
На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире
На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире - РИА Новости, 28.10.2023
На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире
Двоих 85-летних пенсионеров нашли убитыми в их квартире в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам помощник руководителя управления СК по... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:36
2023-10-28T14:36
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Двоих 85-летних пенсионеров нашли убитыми в их квартире в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам помощник руководителя управления СК по Свердловской области Максим Чалков в субботу. "Двадцать восьмого октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)", - сказал Чалков. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. На месте работают усиленная следственно-оперативная группа полиции, следователи и криминалисты СК. "Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности", - уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале двух пенсионеров нашли убитыми в их квартире

СК: в Екатеринбурге 85-летних мужчину и женщину нашли убитыми в их квартире

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Двоих 85-летних пенсионеров нашли убитыми в их квартире в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам помощник руководителя управления СК по Свердловской области Максим Чалков в субботу.
«
"Двадцать восьмого октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)", - сказал Чалков.
Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. На месте работают усиленная следственно-оперативная группа полиции, следователи и криминалисты СК.
"Погибшие мужчина и женщина являются бывшей супружеской парой, они уже много лет как в разводе, но жили вместе. Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправной деятельности", - уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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