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"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России
"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России - РИА Новости, 28.10.2023
"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" стал лидером IX Национального рейтинга технопарков России, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:15
2023-10-28T11:15
2023-10-28T11:15
самарская область
дмитрий азаров
минеральные воды
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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" стал лидером IX Национального рейтинга технопарков России, сообщает пресс-служба облправительства. Итоги рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны, подвели в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia". В общей сложности эксперты оценивали 113 технопарков с точки зрения привлекательности для реализации проектов производства промышленной продукции. "Жигулевская долина" стала первой, опередив технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми. "Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального правительства во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа – вклад в технологическую независимость нашей страны", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
самарская область
минеральные воды
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, минеральные воды
Самарская область, Дмитрий Азаров, Минеральные Воды
САМАРА, 28 окт - РИА Новости.
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" стал лидером IX Национального рейтинга технопарков России, сообщает пресс-служба
облправительства.
Итоги рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны, подвели в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia".
В общей сложности эксперты оценивали 113 технопарков с точки зрения привлекательности для реализации проектов производства промышленной продукции. "Жигулевская долина" стала первой, опередив технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми.
«
"Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального правительства во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа – вклад в технологическую независимость нашей страны", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.