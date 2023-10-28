https://ria.ru/20231028/tekhnopark-1905798862.html

"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России

"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России - РИА Новости, 28.10.2023

"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" стал лидером IX Национального рейтинга технопарков России, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:15

2023-10-28T11:15

2023-10-28T11:15

самарская область

дмитрий азаров

минеральные воды

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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" стал лидером IX Национального рейтинга технопарков России, сообщает пресс-служба облправительства. Итоги рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны, подвели в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia". В общей сложности эксперты оценивали 113 технопарков с точки зрения привлекательности для реализации проектов производства промышленной продукции. "Жигулевская долина" стала первой, опередив технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми. "Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального правительства во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа – вклад в технологическую независимость нашей страны", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

самарская область

минеральные воды

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самарская область, дмитрий азаров, минеральные воды