https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России

"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России - РИА Новости, 28.10.2023

"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России

Российские войска планомерно уничтожают последние резервы украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:06

2023-10-28T15:06

2023-10-28T16:03

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают последние резервы украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", — пояснил он.По мнению военного, политика Владимира Зеленского привела к тому, что украинские войска перебрасывают резервы с одного участка на другой и несут огромные потери."Они потеряли инициативу, для них все кончено, они проиграют. <…> Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена", — резюмировал Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905815475.html

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