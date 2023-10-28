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"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 28.10.2023 (обновлено: 16:03 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России - РИА Новости, 28.10.2023
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России
Российские войска планомерно уничтожают последние резервы украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:06
2023-10-28T16:03
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают последние резервы украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, &lt;…&gt; русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", — пояснил он.По мнению военного, политика Владимира Зеленского привела к тому, что украинские войска перебрасывают резервы с одного участка на другой и несут огромные потери."Они потеряли инициативу, для них все кончено, они проиграют. &lt;…&gt; Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена", — резюмировал Риттер.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905815475.html
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украина, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России

Риттер: ВС России уничтожают последние резервы ВСУ при помощи мини-котлов

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают последние резервы украинской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", — пояснил он.
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По мнению военного, политика Владимира Зеленского привела к тому, что украинские войска перебрасывают резервы с одного участка на другой и несут огромные потери.
"Они потеряли инициативу, для них все кончено, они проиграют. <…> Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена", — резюмировал Риттер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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