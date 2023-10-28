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Иранская школьница умерла после инцидента в тегеранском метро
Иранская школьница умерла после инцидента в тегеранском метро - РИА Новости, 28.10.2023
Иранская школьница умерла после инцидента в тегеранском метро
В Иране умерла шестнадцатилетняя девушка Армита Гераванд, потерявшая сознание в метро, сообщило иранское государственное агентство IRNA. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:16
2023-10-28T18:16
2023-10-28T21:21
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Иране умерла шестнадцатилетняя девушка Армита Гераванд, потерявшая сознание в метро, сообщило иранское государственное агентство IRNA."Тегеранская школьница Армита Гераванд, которая в начале октября во время поездки в школу потеряла сознание на станции "Мейдан-е Шохада" из-за падения давления, скончалась спустя 28 дней нахождения в реанимации", – говорится в публикации.Как утверждает IRNA, утром 1 октября девушка вместе с друзьями вошла в вагон. У нее упало давление, она потеряла равновесие и при падении затылком ударилась о платформу, что на несколько минут спровоцировало остановку сердца. Ей оказали помощь и доставили в больницу, однако спустя некоторое время Гераванд впала в кому. Этому описанию соответствуют и опубликованные иранскими СМИ записи с камер наблюдения.При этом западные СМИ, в частности агентство Рейтер, утверждают, что она погибла после удара сотрудника полиции нравов, который он якобы нанес ей травмы из-за отсутствия хиджаба. В этой связи родители и друзья девушки сделали заявление, в котором призвали прекратить распространение слухов и призвали опираться на факты.Актуальность вопроса о соблюдении правил ношения хиджаба, в частности, платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью прошлого года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее, как утверждают в СМИ, задержала полиция нравов. Митингующие обвинили в смерти девушки власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.Власти страны обвинили в поддержке протестующих западные страны, которые через свои СМИ распространяли сообщения подрывного характера, а также призывали жителей Ирана к революции и свержению правительства. Местные силовики проводили массовые задержания лиц, завербованных иностранными разведслужбами, а именно, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали на границах крупные партии оружия, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230916/pokushenie-1896758466.html
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в мире, иран, израиль, саудовская аравия
В мире, Иран, Израиль, Саудовская Аравия
Иранская школьница умерла после инцидента в тегеранском метро
Школьница умерла якобы после задержания в Тегеране из-за отсутствия хиджаба
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Иране умерла шестнадцатилетняя девушка Армита Гераванд, потерявшая сознание в метро, сообщило иранское государственное агентство IRNA.
«
"Тегеранская школьница Армита Гераванд, которая в начале октября во время поездки в школу потеряла сознание на станции "Мейдан-е Шохада" из-за падения давления, скончалась спустя 28 дней нахождения в реанимации", – говорится в публикации.
Как утверждает IRNA, утром 1 октября девушка вместе с друзьями вошла в вагон. У нее упало давление, она потеряла равновесие и при падении затылком ударилась о платформу, что на несколько минут спровоцировало остановку сердца.
Ей оказали помощь и доставили в больницу, однако спустя некоторое время Гераванд впала в кому. Этому описанию соответствуют и опубликованные иранскими СМИ записи с камер наблюдения.
При этом западные СМИ, в частности агентство Рейтер, утверждают, что она погибла после удара сотрудника полиции нравов, который он якобы нанес ей травмы из-за отсутствия хиджаба. В этой связи родители и друзья девушки сделали заявление, в котором призвали прекратить распространение слухов и призвали опираться на факты.
В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини
Актуальность вопроса о соблюдении правил ношения хиджаба, в частности, платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью прошлого года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее, как утверждают в СМИ, задержала полиция нравов. Митингующие обвинили в смерти девушки власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти страны обвинили в поддержке протестующих западные страны, которые через свои СМИ распространяли сообщения подрывного характера, а также призывали жителей Ирана к революции и свержению правительства. Местные силовики проводили массовые задержания лиц, завербованных иностранными разведслужбами, а именно, Израиля
и Саудовской Аравии
, а также практически ежедневно изымали на границах крупные партии оружия, предназначенные для участников беспорядков.