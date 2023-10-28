https://ria.ru/20231028/strelok-1905768939.html
Губернатор штата Мэн подтвердила обнаружение тела подозреваемого в стрельбе
Губернатор штата Мэн подтвердила обнаружение тела подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 28.10.2023
Губернатор штата Мэн подтвердила обнаружение тела подозреваемого в стрельбе
Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс подтвердила, что власти обнаружили тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:32
2023-10-28T05:32
2023-10-28T05:32
мэн (штат)
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массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс подтвердила, что власти обнаружили тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда. "Роберт Кард мертв", - сообщила она журналистам на брифинге. Миллс добавила, что проинформировала президента США Джо Байдена о том, что тело Карда было обнаружено, подозреваемый в массовой стрельбе мертв. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
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мэн (штат), сша, джо байден, массовая стрельба в штате мэн, в мире
Мэн (штат), США, Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн, В мире
Губернатор штата Мэн подтвердила обнаружение тела подозреваемого в стрельбе
Губернатор штата Мэн Миллс подтвердила обнаружение тела стрелка из Льюистона