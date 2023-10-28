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Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 28.10.2023
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01:14 28.10.2023 (обновлено: 02:58 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/stavka-1905757968.html
Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 28.10.2023
Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
Экономисты и аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки Банком России на 200 базисных пунктов - до 15%. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:14
2023-10-28T02:58
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
снг
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Экономисты и аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки Банком России на 200 базисных пунктов - до 15%."Подъем ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рублей за доллар", — отметил в беседе с "Известиями" партнер Capital Lab Евгений Шатов.По словам аналитика, решение регулятора отразится на российской экономике с определенной задержкой, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких кварталов. По его мнению, рост ставки может негативно отразится на рынке вторичного жилья, также возможно замедление потребительского кредитования, в том числе и ипотеки.Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что решение Центробанка было ожидаемым для рынков, по его предположению, курс российской валюты в ближайшее время укрепится в коридоре три—четыре рубля к западным валютам.Как отметил в беседе с РБК доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, повышение ставки, вероятно, останется незамеченным рынками, при этом продолжится рост стоимости заимствований для бизнеса и экономики. "В экономике по-прежнему слишком высока рублевая ликвидность, поэтому сам рубль и все рублевые активы сейчас недооценены. Повышенная ключевая ставка ранее на это почти никак не повлияла", — заявил он.Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что ЦБ на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.
https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, снг
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, СНГ
Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 15%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Экономисты и аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки Банком России на 200 базисных пунктов - до 15%.
"Подъем ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рублей за доллар", — отметил в беседе с "Известиями" партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
Вчера, 16:43
По словам аналитика, решение регулятора отразится на российской экономике с определенной задержкой, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких кварталов. По его мнению, рост ставки может негативно отразится на рынке вторичного жилья, также возможно замедление потребительского кредитования, в том числе и ипотеки.
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что решение Центробанка было ожидаемым для рынков, по его предположению, курс российской валюты в ближайшее время укрепится в коридоре три—четыре рубля к западным валютам.
Как отметил в беседе с РБК доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, повышение ставки, вероятно, останется незамеченным рынками, при этом продолжится рост стоимости заимствований для бизнеса и экономики. "В экономике по-прежнему слишком высока рублевая ликвидность, поэтому сам рубль и все рублевые активы сейчас недооценены. Повышенная ключевая ставка ранее на это почти никак не повлияла", — заявил он.
Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что ЦБ на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.
Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияСНГ
 
 
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