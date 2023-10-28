https://ria.ru/20231028/stavka-1905757968.html

Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 28.10.2023

Аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Экономисты и аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки Банком России на 200 базисных пунктов - до 15%. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T01:14

2023-10-28T01:14

2023-10-28T02:58

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

снг

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Экономисты и аналитики прокомментировали повышение ключевой ставки Банком России на 200 базисных пунктов - до 15%."Подъем ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рублей за доллар", — отметил в беседе с "Известиями" партнер Capital Lab Евгений Шатов.По словам аналитика, решение регулятора отразится на российской экономике с определенной задержкой, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких кварталов. По его мнению, рост ставки может негативно отразится на рынке вторичного жилья, также возможно замедление потребительского кредитования, в том числе и ипотеки.Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что решение Центробанка было ожидаемым для рынков, по его предположению, курс российской валюты в ближайшее время укрепится в коридоре три—четыре рубля к западным валютам.Как отметил в беседе с РБК доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, повышение ставки, вероятно, останется незамеченным рынками, при этом продолжится рост стоимости заимствований для бизнеса и экономики. "В экономике по-прежнему слишком высока рублевая ликвидность, поэтому сам рубль и все рублевые активы сейчас недооценены. Повышенная ключевая ставка ранее на это почти никак не повлияла", — заявил он.Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что ЦБ на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.

https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html

https://ria.ru/20231027/basmanov-1905713654.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, снг