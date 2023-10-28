https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905884457.html

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 28.10.2023

Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении

Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:09

2023-10-28T20:09

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман". "Даже попытка взятия одной маленькой позиции не является для них никакой победой, а вызывает большие сложности. Назовете ли вы победой взятие одной позиции, если при этом вы потеряли 400 солдат?" - заявил "Тасман". Он также рассказал, что украинских военных намеренно допускают на определенные позиции, чтобы загонять их в "мешок": "допускать противника в определенный мешок или на ту позицию, куда ты хочешь его подтянуть, тоже является частью нашей тактики". По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ 2023-10-28T20:09 true PT0M53S

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россия, украина, вооруженные силы украины, су-25, миг-29