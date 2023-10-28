https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905884457.html
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении
Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:09
2023-10-28T20:09
2023-10-28T20:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
су-25
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905885170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94f0ce92823ad01bb7acbc3d39fa8b68.jpg
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман". "Даже попытка взятия одной маленькой позиции не является для них никакой победой, а вызывает большие сложности. Назовете ли вы победой взятие одной позиции, если при этом вы потеряли 400 солдат?" - заявил "Тасман". Он также рассказал, что украинских военных намеренно допускают на определенные позиции, чтобы загонять их в "мешок": "допускать противника в определенный мешок или на ту позицию, куда ты хочешь его подтянуть, тоже является частью нашей тактики". По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905885170_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dce089f5bfd318ee43d4ab772771c26.jpg
Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ
Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ
2023-10-28T20:09
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, су-25, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, МиГ-29
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении
Боец ВС России: ВСУ несут потери, пытаясь укрепиться на Клещеевском направлении