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Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 28.10.2023 (обновлено: 20:26 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905884457.html
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении
Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:09
2023-10-28T20:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
су-25
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман". "Даже попытка взятия одной маленькой позиции не является для них никакой победой, а вызывает большие сложности. Назовете ли вы победой взятие одной позиции, если при этом вы потеряли 400 солдат?" - заявил "Тасман". Он также рассказал, что украинских военных намеренно допускают на определенные позиции, чтобы загонять их в "мешок": "допускать противника в определенный мешок или на ту позицию, куда ты хочешь его подтянуть, тоже является частью нашей тактики". По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ
Боец добровольческого корпуса о потерях ВСУ
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россия, украина, вооруженные силы украины, су-25, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, МиГ-29
Российский боец рассказал о потерях ВСУ на Клещеевском направлении

Боец ВС России: ВСУ несут потери, пытаясь укрепиться на Клещеевском направлении

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Попытка взятия даже одной позиции на клещеевском направлении обходится ВСУ несоизмеримыми потерями, рассказал РИА Новости боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман".
"Даже попытка взятия одной маленькой позиции не является для них никакой победой, а вызывает большие сложности. Назовете ли вы победой взятие одной позиции, если при этом вы потеряли 400 солдат?" - заявил "Тасман".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023Посмотреть
Он также рассказал, что украинских военных намеренно допускают на определенные позиции, чтобы загонять их в "мешок": "допускать противника в определенный мешок или на ту позицию, куда ты хочешь его подтянуть, тоже является частью нашей тактики".
По сообщениям Минобороны РФ, за минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
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