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Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.10.2023 (обновлено: 15:00 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905825795.html
Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении
Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении
ВС РФ на Краснолиманском направлении за сутки отразили 2 атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 6 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:20
2023-10-28T15:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении за сутки отразили 2 атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки а ДНР и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - уточнили в Минобороны.
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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, В мире
Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении

МО: Киев потерял до ста военных, танк и два БТР на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении за сутки отразили 2 атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки а ДНР и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВ мире
 
 
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