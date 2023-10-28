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Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении

Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.10.2023

Киев потерял до ста военных и технику на Краснолиманском направлении

ВС РФ на Краснолиманском направлении за сутки отразили 2 атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 6 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:20

2023-10-28T14:20

2023-10-28T15:00

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении за сутки отразили 2 атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки а ДНР и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - уточнили в Минобороны.

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