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ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"

ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово" - РИА Новости, 28.10.2023

ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:18

2023-10-28T14:18

2023-10-28T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

кировоградская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

кировоградская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф