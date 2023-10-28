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ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово" - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 28.10.2023 (обновлено: 15:00 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905825454.html
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово" - РИА Новости, 28.10.2023
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"
Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:18
2023-10-28T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировоградская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
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безопасность, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"

МО РФ: в Кировоградской области поражен командный пункт Воздушных сил Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Истребитель ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ.
"На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКировоградская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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