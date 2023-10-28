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ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово" - РИА Новости, 28.10.2023
ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"
Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:18
2023-10-28T14:18
2023-10-28T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировоградская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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ВС России поразили командный пункт на украинском аэродроме "Канатово"
МО РФ: в Кировоградской области поражен командный пункт Воздушных сил Украины