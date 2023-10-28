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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ за стуки отбили 3 атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожили более 50 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:05
2023-10-28T14:05
2023-10-28T15:00
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили 3 атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожили более 50 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Потери противника составили более 50-ти военнослужащих и три пикапа", - сообщили в ведомстве.
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киев, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Россия, Луганская Народная Республика
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении