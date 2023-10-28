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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 28.10.2023 (обновлено: 15:00 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905823645.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ за стуки отбили 3 атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожили более 50 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:05
2023-10-28T15:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили 3 атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожили более 50 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Потери противника составили более 50-ти военнослужащих и три пикапа", - сообщили в ведомстве.
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киев, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Россия, Луганская Народная Республика
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили 3 атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожили более 50 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Потери противника составили более 50-ти военнослужащих и три пикапа", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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