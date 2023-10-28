https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905677088.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:32
2023-10-28T16:32
2023-10-28T16:32
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины. Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 517 самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1170 реактивных систем залпового огня, 12 980 танков и других бронемашин, 6897 орудий полевой артиллерии и 14 720 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 октября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 12 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 117 районов скопления живой силы и техники. Нанесены удары по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины.
Средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и МиГ-29, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 517 самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1170 реактивных систем залпового огня, 12 980 танков и других бронемашин, 6897 орудий полевой артиллерии и 14 720 единиц автомобильной техники.