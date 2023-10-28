https://ria.ru/20231028/sneg-1905789013.html

Высота снежного покрова в Москве превысила семь сантиметров

Высота снежного покрова в Москве превысила семь сантиметров - РИА Новости, 28.10.2023

Высота снежного покрова в Москве превысила семь сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 7-9 сантиметров, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратится, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:59

2023-10-28T09:59

2023-10-28T10:17

москва

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 7-9 сантиметров, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратится, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате интенсивных осадков подрос и снежный покров. В Москве, на ВДНХ и в Тушино его высота достигла семи сантиметров, на Балчуге и МГУ - девяти сантиметров. Больше всего намело в подмосковных Черустях – 12 сантиметров. Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря", - рассказал Тишковец.Он отметил, что за минувшие сутки в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало пять миллиметров осадков, в Тушино столько же, на Балчуге шесть миллиметров, что менее 10% от месячной нормы (70 миллиметров). В Подмосковье больше всего осадков выпало в Мелихово, Кашире и Коломне – восемь миллиметров, Павловском-Посаде – девять миллиметров, Черустях - 11 миллиметров."Сегодня рост снежного покрова прекратится, так как осадки пройдут в смешанной фазе, в том числе вечером в виде ледяных дождей", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231028/prognoz-1905762383.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество