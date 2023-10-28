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В штаб-квартиру миротворческих сил ООН на юге Ливана попал снаряд - РИА Новости, 28.10.2023
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18:47 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/snaryad-1905872542.html
В штаб-квартиру миротворческих сил ООН на юге Ливана попал снаряд
В штаб-квартиру миротворческих сил ООН на юге Ливана попал снаряд - РИА Новости, 28.10.2023
В штаб-квартиру миротворческих сил ООН на юге Ливана попал снаряд
Снаряд попал в здание штаб-квартиры миротворческих сил ООН на юге Ливана (ЮНИФИЛ), никто не пострадал, говорится в сообщении миссии, полученном РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:47
2023-10-28T18:47
в мире
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израиль
хезболла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Снаряд попал в здание штаб-квартиры миротворческих сил ООН на юге Ливана (ЮНИФИЛ), никто не пострадал, говорится в сообщении миссии, полученном РИА Новости. "В штаб-квартиру ЮНИФИЛ в Накуре на юге Ливана попал снаряд. К счастью, он не взорвался, никто не пострадал, но здание штаба было повреждено. Мы предпринимаем усилия, чтобы установить источник нападения", - разъяснили в миссии. В миссии отметили, что это не первый случай попадания снаряда в ее штаб-квартиру за время противостояния между Израилем и бойцами "Хезболлах" на юге Ливана, за последние три недели пострадали многие другие объекты миссии. "Это суровое напоминание о хрупкой, напряженной и крайне нестабильной обстановке, в которой в настоящее время действуют миротворцы. Мы призываем все стороны немедленно прекратить огонь. Мы также призываем всех участников продолжающегося конфликта прекратить любые действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданского населения или персонала ООН, тем более что эти действия могут представлять собой нарушение международного права", - отмечается в сообщении. В миссии подчеркнули, что, несмотря на нападения, миротворцы остаются на своих позициях и активно работают с представителями по обе стороны "голубой линии", разделяющей Ливан и Израиль, чтобы снизить напряженность и избежать недоразумений.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В штаб-квартиру миротворческих сил ООН на юге Ливана попал снаряд

В штаб-квартиру ЮНИФИЛ влетел снаряд, никто не пострадал

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВоеннослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе. Архивное фото
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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Снаряд попал в здание штаб-квартиры миротворческих сил ООН на юге Ливана (ЮНИФИЛ), никто не пострадал, говорится в сообщении миссии, полученном РИА Новости.
"В штаб-квартиру ЮНИФИЛ в Накуре на юге Ливана попал снаряд. К счастью, он не взорвался, никто не пострадал, но здание штаба было повреждено. Мы предпринимаем усилия, чтобы установить источник нападения", - разъяснили в миссии.
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В миссии отметили, что это не первый случай попадания снаряда в ее штаб-квартиру за время противостояния между Израилем и бойцами "Хезболлах" на юге Ливана, за последние три недели пострадали многие другие объекты миссии.
"Это суровое напоминание о хрупкой, напряженной и крайне нестабильной обстановке, в которой в настоящее время действуют миротворцы. Мы призываем все стороны немедленно прекратить огонь. Мы также призываем всех участников продолжающегося конфликта прекратить любые действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданского населения или персонала ООН, тем более что эти действия могут представлять собой нарушение международного права", - отмечается в сообщении.
В миссии подчеркнули, что, несмотря на нападения, миротворцы остаются на своих позициях и активно работают с представителями по обе стороны "голубой линии", разделяющей Ливан и Израиль, чтобы снизить напряженность и избежать недоразумений.
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