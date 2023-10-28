Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
Министр обороны Калиняк: Словакия хочет пересмотреть соглашение с США
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 окт — РИА Новости. Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк.
"Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал он после встречи с американским послом в Братиславе.
О необходимости пересмотреть договоренности о военном сотрудничестве с США говорил и новый премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, Словакия может добиться более выгодных условий. Фицо отмечал, что Чехия подписала с США такое же соглашение, но на принципиально лучших условиях.
Договор, который Словакия заключила с США в феврале 2022 года, дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры. Этот документ в республике восприняли неоднозначно, состоялся митинг с требованием отказаться от его подписания.
Фицо стал премьер-министром Словакии по итогам парламентских выборов 30 сентября, на которых его партия Smer набрала 22,94 процента голосов. Сразу после вступления в должность он заявил, что Братислава больше не будет оказывать Киеву военную помощь, а сосредоточится на гуманитарных аспектах. В результате из-за позиции Словакии (а также Венгрии) Евросоюз не смог согласовать финансирование Украины на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро.