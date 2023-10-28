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Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США - РИА Новости, 28.10.2023
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15:52 28.10.2023 (обновлено: 16:41 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/slovakiya-1905840433.html
Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США - РИА Новости, 28.10.2023
Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:52
2023-10-28T16:41
в мире
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БРАТИСЛАВА, 28 окт — РИА Новости. Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк. "Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал он после встречи с американским послом в Братиславе. О необходимости пересмотреть договоренности о военном сотрудничестве с США говорил и новый премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, Словакия может добиться более выгодных условий. Фицо отмечал, что Чехия подписала с США такое же соглашение, но на принципиально лучших условиях. Договор, который Словакия заключила с США в феврале 2022 года, дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры. Этот документ в республике восприняли неоднозначно, состоялся митинг с требованием отказаться от его подписания. Фицо стал премьер-министром Словакии по итогам парламентских выборов 30 сентября, на которых его партия Smer набрала 22,94 процента голосов. Сразу после вступления в должность он заявил, что Братислава больше не будет оказывать Киеву военную помощь, а сосредоточится на гуманитарных аспектах. В результате из-за позиции Словакии (а также Венгрии) Евросоюз не смог согласовать финансирование Украины на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
https://ria.ru/20231027/udar-1905746939.html
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в мире, сша, словакия, украина, нато, роберт фицо
В мире, США, Словакия, Украина, НАТО, Роберт Фицо
Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Министр обороны Калиняк: Словакия хочет пересмотреть соглашение с США

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии
Учения НАТО в Словакии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 окт — РИА Новости. Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк.
"Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал он после встречи с американским послом в Братиславе.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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13 октября, 08:00
О необходимости пересмотреть договоренности о военном сотрудничестве с США говорил и новый премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, Словакия может добиться более выгодных условий. Фицо отмечал, что Чехия подписала с США такое же соглашение, но на принципиально лучших условиях.
Договор, который Словакия заключила с США в феврале 2022 года, дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры. Этот документ в республике восприняли неоднозначно, состоялся митинг с требованием отказаться от его подписания.
Фицо стал премьер-министром Словакии по итогам парламентских выборов 30 сентября, на которых его партия Smer набрала 22,94 процента голосов. Сразу после вступления в должность он заявил, что Братислава больше не будет оказывать Киеву военную помощь, а сосредоточится на гуманитарных аспектах. В результате из-за позиции Словакии (а также Венгрии) Евросоюз не смог согласовать финансирование Украины на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро.
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В миреСШАСловакияУкраинаНАТОРоберт Фицо
 
 
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