https://ria.ru/20231028/slovakiya-1905840433.html

Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США - РИА Новости, 28.10.2023

Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:52

2023-10-28T15:52

2023-10-28T16:41

в мире

сша

словакия

украина

нато

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824980717_0:600:1365:1368_1920x0_80_0_0_7d5a48aebcae8ca691d3832b0edca918.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 окт — РИА Новости. Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заявил в соцсетях глава военного ведомства Роберт Калиняк. "Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал он после встречи с американским послом в Братиславе. О необходимости пересмотреть договоренности о военном сотрудничестве с США говорил и новый премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, Словакия может добиться более выгодных условий. Фицо отмечал, что Чехия подписала с США такое же соглашение, но на принципиально лучших условиях. Договор, который Словакия заключила с США в феврале 2022 года, дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры. Этот документ в республике восприняли неоднозначно, состоялся митинг с требованием отказаться от его подписания. Фицо стал премьер-министром Словакии по итогам парламентских выборов 30 сентября, на которых его партия Smer набрала 22,94 процента голосов. Сразу после вступления в должность он заявил, что Братислава больше не будет оказывать Киеву военную помощь, а сосредоточится на гуманитарных аспектах. В результате из-за позиции Словакии (а также Венгрии) Евросоюз не смог согласовать финансирование Украины на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20231027/udar-1905746939.html

сша

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, словакия, украина, нато, роберт фицо