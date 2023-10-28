https://ria.ru/20231028/semya-1905864792.html

Семьи заложников ХАМАС потребовали сообщить им информацию о близких

Семьи заложников ХАМАС потребовали сообщить им информацию о близких - РИА Новости, 28.10.2023

Семьи заложников ХАМАС потребовали сообщить им информацию о близких

Семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, в субботу собрались напротив здания штаба минобороны в Тель-Авиве с требованием о... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:53

2023-10-28T17:53

2023-10-28T19:32

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, в субботу собрались напротив здания штаба минобороны в Тель-Авиве с требованием о встрече с представителями правительства Израиля с целью узнать хоть какую-то информацию о судьбе своих близких и планах Израиля по их освобождению, передает корреспондент РИА Новости. Площадь у тель-авивского музея искусств, которая расположена рядом с комплексом правительственных зданий, в последние недели стала местом проведения различных мероприятий с участием семей заложников. Волонтерская организация, занимающаяся сопровождением родственников похищенных израильтян и иностранцев, предупредила, что если встреча с правительством не состоится, то "будет выпущено уведомление о начале акций протеста уже сегодня вечером". О готовности устраивать протесты корреспонденту РИА Новости рассказали и некоторые члены семей заложников, которые сегодня пришли к тель-авивскому музею. "Мы хотим услышать от правительства, что судьба заложников является главным приоритетом и убедиться, что оно делает все возможное для их освобождения ... Если с нами не поговорят, мы выйдем на улицы", - рассказала РИА Новости мать Йонатана Самерано, который был похищен бойцами ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября.Позднее израильские СМИ сообщили, что премьер Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с представителями семей похищенных в субботу вечером. По последним официальным данным израильской армии, подтвержденное число заложников в секторе Газа составляет 229, из которых многие являются иностранными гражданами и лицами с двойным гражданством. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/miting-1905858894.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905856005.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году