МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте
МВД РФ объявило в розыск главу комиссии исторической памяти в Вильнюсе Шерайте
CC BY-SA 4.0 / Augustas Didžgalvis / Председатель городской комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелен
Председатель городской комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелен. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ.
"Камиле Шерайте... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте.
Дополнительной информации об обстоятельствах и причинах ее объявления в розыск не приводится.
Литовские власти только за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. В частности, в Вильнюсе снесен мемориал на крупнейшем в стране захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. В третьем по величине литовском городе Клайпеде снесли мемориал советским воинам, освобождавшим город. Кроме того, два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один - в Меркине (он при демонтаже раскололся пополам).
Также зафиксировано более 20 случаев осквернения памятников и мемориальных табличек, некоторых по несколько раз. Памятник жертвам Холокоста в Вильнюсе обливали краской четыре раза.