https://ria.ru/20231028/rozysk-1905884849.html

МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте

МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте - РИА Новости, 28.10.2023

МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте

МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:13

2023-10-28T20:13

2023-10-28T20:19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ. "Камиле Шерайте... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте. Дополнительной информации об обстоятельствах и причинах ее объявления в розыск не приводится. Литовские власти только за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. В частности, в Вильнюсе снесен мемориал на крупнейшем в стране захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. В третьем по величине литовском городе Клайпеде снесли мемориал советским воинам, освобождавшим город. Кроме того, два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один - в Меркине (он при демонтаже раскололся пополам). Также зафиксировано более 20 случаев осквернения памятников и мемориальных табличек, некоторых по несколько раз. Памятник жертвам Холокоста в Вильнюсе обливали краской четыре раза.

https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html

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в мире, россия, вильнюс, клайпеда