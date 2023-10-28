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МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте - РИА Новости, 28.10.2023
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20:13 28.10.2023 (обновлено: 20:19 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/rozysk-1905884849.html
МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте
МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте - РИА Новости, 28.10.2023
МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте
МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:13
2023-10-28T20:19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ. "Камиле Шерайте... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте. Дополнительной информации об обстоятельствах и причинах ее объявления в розыск не приводится. Литовские власти только за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. В частности, в Вильнюсе снесен мемориал на крупнейшем в стране захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. В третьем по величине литовском городе Клайпеде снесли мемориал советским воинам, освобождавшим город. Кроме того, два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один - в Меркине (он при демонтаже раскололся пополам). Также зафиксировано более 20 случаев осквернения памятников и мемориальных табличек, некоторых по несколько раз. Памятник жертвам Холокоста в Вильнюсе обливали краской четыре раза.
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в мире, россия, вильнюс, клайпеда
В мире, Россия, Вильнюс, Клайпеда
МВД объявило в розыск политика из Вильнюса Шерайте

МВД РФ объявило в розыск главу комиссии исторической памяти в Вильнюсе Шерайте

CC BY-SA 4.0 / Augustas Didžgalvis / Председатель городской комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелен
Председатель городской комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелен - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Augustas Didžgalvis /
Председатель городской комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, следует из базы розыска МВД РФ.
"Камиле Шерайте... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте.
Дополнительной информации об обстоятельствах и причинах ее объявления в розыск не приводится.
Литовские власти только за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам, освобождавшим республику от немецко-фашистских захватчиков. В частности, в Вильнюсе снесен мемориал на крупнейшем в стране захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. В третьем по величине литовском городе Клайпеде снесли мемориал советским воинам, освобождавшим город. Кроме того, два памятника были снесены в Кедайняйском районе, один - в Меркине (он при демонтаже раскололся пополам).
Также зафиксировано более 20 случаев осквернения памятников и мемориальных табличек, некоторых по несколько раз. Памятник жертвам Холокоста в Вильнюсе обливали краской четыре раза.
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