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В Ливане прокомментировали ночные рейды Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
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17:15 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/reydy-1905857464.html
В Ливане прокомментировали ночные рейды Израиля в секторе Газа
В Ливане прокомментировали ночные рейды Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
В Ливане прокомментировали ночные рейды Израиля в секторе Газа
Заявления израильской армии о поражении 150 подземных целей в секторе Газа в ходе авиарейдов в ночь на субботу маскируют неудачную попытку начала наземного... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:15
2023-10-28T17:15
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Заявления израильской армии о поражении 150 подземных целей в секторе Газа в ходе авиарейдов в ночь на субботу маскируют неудачную попытку начала наземного вторжения, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по военному делу и стратегии, бригадный генерал в отставке Амин Хотейт. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила утром в субботу, что ее истребители за ночь нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели и другую подземную инфраструктуру. В субботу Хагари сообщил, что вечером в пятницу силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях приняли участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. Представитель армии подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров палестинского движения ХАМАС. По его данным, потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов не зафиксировано. "Заявление израильской армии о том, что она поразила 150 целей под землей, звучит нереалистично, поскольку она не предоставила каких-либо деталей относительно характера объектов, по которым нанесла удары. Невозможно однозначно судить (о ликвидации цели - ред.), когда речь идет о подземных объектах, входящих в сеть туннелей, которые, возможно, проходят по всей 360-километровой территории Газы, поскольку эти объекты невидимы, неизвестно, как надежно они укреплены и оснащены и как глубоко под землей находятся", - считает ливанский эксперт. Хотейн уверен, что заявления израильского военного командования о прогрессе в результате поражения подземных объектов – "это пропаганда и способ поднять боевой дух". "Израильская армия в ночь на субботу провела начальный этап наземной операции, который сразу же оказался провальным, поскольку армия попыталась пойти в наступление с трех направлений на узком участке, надеясь осуществить прорыв и одержать подлинную победу, но не смогла. Если бы армия действительно поразила 150 целей, то она использовала бы это и пошла в наступление по трем направлениям", - полагает эксперт. Ранее в субботу член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905831266.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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ливан
сектор газа
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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
В Ливане прокомментировали ночные рейды Израиля в секторе Газа

Эксперт Хотейт назвал рейды Израиля в Газе неудавшимся наземным вторжением

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Заявления израильской армии о поражении 150 подземных целей в секторе Газа в ходе авиарейдов в ночь на субботу маскируют неудачную попытку начала наземного вторжения, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по военному делу и стратегии, бригадный генерал в отставке Амин Хотейт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила утром в субботу, что ее истребители за ночь нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели и другую подземную инфраструктуру. В субботу Хагари сообщил, что вечером в пятницу силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях приняли участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. Представитель армии подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров палестинского движения ХАМАС. По его данным, потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов не зафиксировано.
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«
"Заявление израильской армии о том, что она поразила 150 целей под землей, звучит нереалистично, поскольку она не предоставила каких-либо деталей относительно характера объектов, по которым нанесла удары. Невозможно однозначно судить (о ликвидации цели - ред.), когда речь идет о подземных объектах, входящих в сеть туннелей, которые, возможно, проходят по всей 360-километровой территории Газы, поскольку эти объекты невидимы, неизвестно, как надежно они укреплены и оснащены и как глубоко под землей находятся", - считает ливанский эксперт.
Хотейн уверен, что заявления израильского военного командования о прогрессе в результате поражения подземных объектов – "это пропаганда и способ поднять боевой дух".
«
"Израильская армия в ночь на субботу провела начальный этап наземной операции, который сразу же оказался провальным, поскольку армия попыталась пойти в наступление с трех направлений на узком участке, надеясь осуществить прорыв и одержать подлинную победу, но не смогла. Если бы армия действительно поразила 150 целей, то она использовала бы это и пошла в наступление по трем направлениям", - полагает эксперт.
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Вчера, 14:58
Ранее в субботу член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор Газа
 
 
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