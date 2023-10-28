https://ria.ru/20231028/rebenok-1905872785.html
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве - РИА Новости, 28.10.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве
Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:50
2023-10-28T18:50
2023-10-28T18:52
происшествия
москва
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905826138_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_fd94d4f28c57b0eb417c81193ee33772.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской в Москве найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован. Позднее столичный главк СК РФ сообщил, что по подозрению в преступлении была задержана мать ребенка."Сейчас ребенок с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Врачи говорят так, что жизни данного ребёнка ничего не угрожает, травмы, которые он получал требуют длительной реабилитации. Я держу эту ситуацию под контролем", - рассказала Ярославская.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (жестокое обращение с несовершеннолетним).
https://ria.ru/20231028/proverka-1905870620.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905826138_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_864ed0ef7cadefee6adcca7180d255df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве
Ярославская: мальчик, найденный на востоке Москвы с травмами, попал в реанимацию
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской в Москве найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован. Позднее столичный главк СК РФ сообщил, что по подозрению в преступлении была задержана мать ребенка.
«
"Сейчас ребенок с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Врачи говорят так, что жизни данного ребёнка ничего не угрожает, травмы, которые он получал требуют длительной реабилитации. Я держу эту ситуацию под контролем", - рассказала Ярославская.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (жестокое обращение с несовершеннолетним).
В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте