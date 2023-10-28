https://ria.ru/20231028/rebenok-1905872785.html

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве - РИА Новости, 28.10.2023

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве

Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T18:50

2023-10-28T18:50

2023-10-28T18:52

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской в Москве найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован. Позднее столичный главк СК РФ сообщил, что по подозрению в преступлении была задержана мать ребенка."Сейчас ребенок с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Врачи говорят так, что жизни данного ребёнка ничего не угрожает, травмы, которые он получал требуют длительной реабилитации. Я держу эту ситуацию под контролем", - рассказала Ярославская.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (жестокое обращение с несовершеннолетним).

https://ria.ru/20231028/proverka-1905870620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ольга ярославская