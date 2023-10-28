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Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве - РИА Новости, 28.10.2023
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18:50 28.10.2023 (обновлено: 18:52 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/rebenok-1905872785.html
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве - РИА Новости, 28.10.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве
Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:50
2023-10-28T18:52
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской в Москве найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован. Позднее столичный главк СК РФ сообщил, что по подозрению в преступлении была задержана мать ребенка."Сейчас ребенок с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Врачи говорят так, что жизни данного ребёнка ничего не угрожает, травмы, которые он получал требуют длительной реабилитации. Я держу эту ситуацию под контролем", - рассказала Ярославская.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (жестокое обращение с несовершеннолетним).
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в Москве

Ярославская: мальчик, найденный на востоке Москвы с травмами, попал в реанимацию

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramКвартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями
Квартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Квартира, в которой обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восьмимесячный ребёнок с телесными повреждениями, которого нашли в квартире на Нижегородской улице, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской в Москве найден восьмимесячный ребенок с множественными телесными повреждениями, на причастность к противоправным действиям проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Мальчик госпитализирован. Позднее столичный главк СК РФ сообщил, что по подозрению в преступлении была задержана мать ребенка.
«
"Сейчас ребенок с травмами различной степени тяжести находится в реанимации. Врачи говорят так, что жизни данного ребёнка ничего не угрожает, травмы, которые он получал требуют длительной реабилитации. Я держу эту ситуацию под контролем", - рассказала Ярославская.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (жестокое обращение с несовершеннолетним).
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