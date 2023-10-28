https://ria.ru/20231028/pvo-1905802641.html

Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений

Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений - РИА Новости, 28.10.2023

Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений

Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:41

специальная военная операция на украине

тульская область

россия

орловская область

безопасность

общество

бпла

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области. "Ночью 28 октября силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены два БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью и два - над Тульской.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html

тульская область

россия

орловская область

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тульская область, россия, орловская область, безопасность, общество, бпла