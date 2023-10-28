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Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 28.10.2023 (обновлено: 11:41 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/pvo-1905802641.html
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений - РИА Новости, 28.10.2023
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений
Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:41
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
орловская область
безопасность
общество
бпла
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области. "Ночью 28 октября силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены два БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью и два - над Тульской.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html
тульская область
россия
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тульская область, россия, орловская область, безопасность, общество, бпла
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Орловская область, Безопасность, Общество, БПЛА
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений

Перехваченные силами ПВО БПЛА над Тульской областью не нанесли разрушений

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области.
«
"Ночью 28 октября силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены два БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью и два - над Тульской.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссияОрловская областьБезопасностьОбществоБПЛА
 
 
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