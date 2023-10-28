https://ria.ru/20231028/pvo-1905802641.html
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений - РИА Новости, 28.10.2023
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений
Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:41
специальная военная операция на украине
тульская область
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безопасность
общество
бпла
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Перехваченные ПВО два беспилотника над Тульской областью не нанесли разрушений, пострадавших также нет, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области. "Ночью 28 октября силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены два БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью и два - над Тульской.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html
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тульская область, россия, орловская область, безопасность, общество, бпла
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Орловская область, Безопасность, Общество, БПЛА
Перехваченные над Тульской областью силами ПВО БПЛА не нанесли разрушений
Перехваченные силами ПВО БПЛА над Тульской областью не нанесли разрушений