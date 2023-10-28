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В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте
В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте - РИА Новости, 28.10.2023
В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте
Следственный комитет начал проверку после того, как пьяная жительница Краснодара оставила коляску с маленькой дочкой в лифте многоэтажного дома, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:29
2023-10-28T18:29
2023-10-28T18:29
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после того, как пьяная жительница Краснодара оставила коляску с маленькой дочкой в лифте многоэтажного дома, сообщили в информационном центре СК России. По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в среду в Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с ребенком в лифте многоквартирного дома. При этом соседи отмечают, что женщина и ее сожитель употребляют алкогольные напитки, проживают в антисанитарных условиях, непригодных для воспитания девочки. "А.И. Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей в отношении ребенка в Краснодаре… В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В городском УМВД сообщили РИА Новости о том, что в отношении женщины был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте
В Краснодаре пьяная женщина оставила коляску с дочкой в лифте, СК начал проверку