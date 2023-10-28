https://ria.ru/20231028/pozhar-1905780972.html

В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара

В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара - РИА Новости, 28.10.2023

В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара

Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:57

2023-10-28T08:57

2023-10-28T08:57

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее, по данным ведомства, в республиканскую больницу №2 - Центра экстренной медпомощи поступили 10 человек, из них были госпитализированы четверо, трое - в тяжелом состоянии. "На данный момент пять человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - доложили в ведомстве в субботу.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984406.html

якутск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск