https://ria.ru/20231028/pozhar-1905780972.html
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара - РИА Новости, 28.10.2023
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара
Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:57
2023-10-28T08:57
2023-10-28T08:57
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее, по данным ведомства, в республиканскую больницу №2 - Центра экстренной медпомощи поступили 10 человек, из них были госпитализированы четверо, трое - в тяжелом состоянии. "На данный момент пять человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - доложили в ведомстве в субботу.
https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984406.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара
Число госпитализированных после пожара в Якутске выросло до пяти человек