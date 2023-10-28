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В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара - РИА Новости, 28.10.2023
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08:57 28.10.2023
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В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара - РИА Новости, 28.10.2023
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара
Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:57
2023-10-28T08:57
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее, по данным ведомства, в республиканскую больницу №2 - Центра экстренной медпомощи поступили 10 человек, из них были госпитализированы четверо, трое - в тяжелом состоянии. "На данный момент пять человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - доложили в ведомстве в субботу.
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Якутске выросло число госпитализированных после крупного пожара

Число госпитализированных после пожара в Якутске выросло до пяти человек

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramТушение пожара в административном здании в Якутске
Тушение пожара в административном здании в Якутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Тушение пожара в административном здании в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Еще один человек госпитализирован после крупного пожара в административном здании города Якутск, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее, по данным ведомства, в республиканскую больницу №2 - Центра экстренной медпомощи поступили 10 человек, из них были госпитализированы четверо, трое - в тяжелом состоянии.
«
"На данный момент пять человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - доложили в ведомстве в субботу.
Тушение пожара в котельной в якутском поселке Солнечный - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной
20 октября, 06:52
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
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