https://ria.ru/20231028/pozhar-1905769250.html

Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве

Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве - РИА Новости, 28.10.2023

Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве

Спасатели тушат пожар в лесу во Владивостоке площадью по фронту около 3 тысяч метров, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:36

2023-10-28T05:36

2023-10-28T05:36

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в лесу во Владивостоке площадью по фронту около 3 тысяч метров, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. "По оперативным данным, 28 октября в 10.33 (03.33 мск) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в лесном массиве в микрорайоне Седанка. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. В настоящее время силами МЧС России проводится тушение пожара, площадь возгорания составляет около 3000 метров по фронту. Угрозы строениям нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении задействованы три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

владивосток

россия

приморский край

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владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия