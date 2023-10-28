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Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве - РИА Новости, 28.10.2023
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05:36 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/pozhar-1905769250.html
Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве
Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве - РИА Новости, 28.10.2023
Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве
Спасатели тушат пожар в лесу во Владивостоке площадью по фронту около 3 тысяч метров, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:36
2023-10-28T05:36
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в лесу во Владивостоке площадью по фронту около 3 тысяч метров, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. "По оперативным данным, 28 октября в 10.33 (03.33 мск) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в лесном массиве в микрорайоне Седанка. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. В настоящее время силами МЧС России проводится тушение пожара, площадь возгорания составляет около 3000 метров по фронту. Угрозы строениям нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении задействованы три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.
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владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке тушат пожар в лесном массиве

В лесном массиве во Владивостоке тушат пожар площадью в три километра по фронту

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в лесу во Владивостоке площадью по фронту около 3 тысяч метров, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"По оперативным данным, 28 октября в 10.33 (03.33 мск) поступило сообщение о возгорании сухой растительности в лесном массиве в микрорайоне Седанка. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. В настоящее время силами МЧС России проводится тушение пожара, площадь возгорания составляет около 3000 метров по фронту. Угрозы строениям нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в тушении задействованы три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.
 
ВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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