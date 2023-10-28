https://ria.ru/20231028/povrezhdeniya-1905781667.html
В Херсонской области получили повреждения административные здания
В Херсонской области получили повреждения административные здания - РИА Новости, 28.10.2023
В Херсонской области получили повреждения административные здания
Административные здания повреждены взрывами в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:59
2023-10-28T08:59
2023-10-28T08:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Административные здания повреждены взрывами в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Согласно представленным данным Прокудина, Бериславкий район в подконтрольной ВСУ части Херсонской области подвергся ударам, в результате повреждены "админздания". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231028/vzryvy-1905758112.html
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херсонская область , украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, В мире
В Херсонской области получили повреждения административные здания
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении административных зданий