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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:09

2023-10-28T14:09

2023-10-28T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на херсонском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Гиацинт" и "МСТА-Б", - сказали в ведомстве.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область