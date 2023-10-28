Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 28.10.2023 (обновлено: 17:14 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/pogoda-1905852585.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 28.10.2023
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 до 20.00-21.00, образуется гололёд толщиной до 3 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:51
2023-10-28T17:14
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/91/1481149168_3:0:2591:1456_1920x0_80_0_0_2bc52ed552bd4e17494266fd7343a524.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 до 20.00-21.00, образуется гололёд толщиной до 3 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ледяной дождь и крупа начнутся в Москве с наступлением сумерек в 17.00. Сейчас на юге города идет дождь. Фактическая температура в столице за 16.00 составляет плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров уже показывают минус 0,1 - минус 0,7", - рассказал Тишковец.Он отметил, что на разрезе атмосферы видно, как линза тепла (температура воздуха в облаках плюс 0,2 - плюс 0,4) входит в нижний пограничный слой до высоты 150 метров с учетом нижней кромки слоистой туманообразной облачности 120 метров."Таким образом, в ближайшие часы переохлаждённые капли дождевой воды, падающие из относительно тёплого воздуха выше температурной инверсии, при падении и попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь, шарики которого, наполненные незамёрзшей водой, падая на предметы, разобьются на скорлупки, а вытекающая влага застынет и образуется гололёд толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет скользко", - добавил синоптик.Он отметил, что ледяной дождь продолжится в период примерно с 17.00-18.00 до 20-21 часа, после чего перейдет в снежную крупу и заряды снега.
https://ria.ru/20231028/prognoz-1905762383.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/91/1481149168_326:0:2267:1456_1920x0_80_0_0_39c372d82650607af136bde4f04964ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос", Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Тишковец: ледяной дождь пройдет в Москве, образуется гололёд толщиной до 3 мм

© РИА Новости / Виктор БельцовПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Виктор Бельцов
Последствия ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 до 20.00-21.00, образуется гололёд толщиной до 3 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Ледяной дождь и крупа начнутся в Москве с наступлением сумерек в 17.00. Сейчас на юге города идет дождь. Фактическая температура в столице за 16.00 составляет плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров уже показывают минус 0,1 - минус 0,7", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что на разрезе атмосферы видно, как линза тепла (температура воздуха в облаках плюс 0,2 - плюс 0,4) входит в нижний пограничный слой до высоты 150 метров с учетом нижней кромки слоистой туманообразной облачности 120 метров.
«
"Таким образом, в ближайшие часы переохлаждённые капли дождевой воды, падающие из относительно тёплого воздуха выше температурной инверсии, при падении и попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь, шарики которого, наполненные незамёрзшей водой, падая на предметы, разобьются на скорлупки, а вытекающая влага застынет и образуется гололёд толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет скользко", - добавил синоптик.
Он отметил, что ледяной дождь продолжится в период примерно с 17.00-18.00 до 20-21 часа, после чего перейдет в снежную крупу и заряды снега.
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Москвичей предупредили о ноябрьской погоде на выходных
Вчера, 03:04
 
ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала