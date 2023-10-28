https://ria.ru/20231028/pogoda-1905852585.html

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 28.10.2023

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 до 20.00-21.00, образуется гололёд толщиной до 3 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:51

2023-10-28T16:51

2023-10-28T17:14

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 до 20.00-21.00, образуется гололёд толщиной до 3 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ледяной дождь и крупа начнутся в Москве с наступлением сумерек в 17.00. Сейчас на юге города идет дождь. Фактическая температура в столице за 16.00 составляет плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров уже показывают минус 0,1 - минус 0,7", - рассказал Тишковец.Он отметил, что на разрезе атмосферы видно, как линза тепла (температура воздуха в облаках плюс 0,2 - плюс 0,4) входит в нижний пограничный слой до высоты 150 метров с учетом нижней кромки слоистой туманообразной облачности 120 метров."Таким образом, в ближайшие часы переохлаждённые капли дождевой воды, падающие из относительно тёплого воздуха выше температурной инверсии, при падении и попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь, шарики которого, наполненные незамёрзшей водой, падая на предметы, разобьются на скорлупки, а вытекающая влага застынет и образуется гололёд толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. На дорогах и тротуарах станет скользко", - добавил синоптик.Он отметил, что ледяной дождь продолжится в период примерно с 17.00-18.00 до 20-21 часа, после чего перейдет в снежную крупу и заряды снега.

https://ria.ru/20231028/prognoz-1905762383.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец