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Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице - РИА Новости, 28.10.2023
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16:37 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/pogoda-1905849931.html
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице - РИА Новости, 28.10.2023
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице
Снег с дождем, а также гололедица на дорогах прогнозируются в Москве до утра воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:37
2023-10-28T16:37
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Снег с дождем, а также гололедица на дорогах прогнозируются в Москве до утра воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

МЧС: снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве до утра воскресенья

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Снег с дождем, а также гололедица на дорогах прогнозируются в Москве до утра воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Высота снежного покрова в Москве превысила семь сантиметров
Вчера, 09:59
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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