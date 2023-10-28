https://ria.ru/20231028/pogoda-1905849931.html

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице - РИА Новости, 28.10.2023

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Снег с дождем, а также гололедица на дорогах прогнозируются в Москве до утра воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:37

2023-10-28T16:37

2023-10-28T16:37

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Снег с дождем, а также гололедица на дорогах прогнозируются в Москве до утра воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся гололедицы: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.

https://ria.ru/20231028/sneg-1905789013.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода