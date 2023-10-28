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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.10.2023
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10:15 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/pogoda-1905791491.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 28.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, ледяной дождь, гололед, местами туман, снег и до 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:15
2023-10-28T10:15
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, ледяной дождь, гололед, местами туман, снег и до 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, кратковременные осадки: снег, мокрый снег, ледяной дождь, местами возможен туман, гололедные явления. Температура воздуха днем в мегаполисе 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Тишковец: в Москве в субботу ожидаются снег, ледяной дождь и до плюс 2

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Облачная погода, ледяной дождь, гололед, местами туман, снег и до 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве облачно, кратковременные осадки: снег, мокрый снег, ледяной дождь, местами возможен туман, гололедные явления. Температура воздуха днем в мегаполисе 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.
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