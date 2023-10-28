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Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России

Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России - РИА Новости, 28.10.2023

Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России

Россия заинтересована в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как из Украины, для угрозы России и Китаю, заявил министр иностранных... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:20

2023-10-28T11:20

2023-10-28T11:41

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центральная азия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как из Украины, для угрозы России и Китаю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью БЕЛТА."Мы заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозу теперь не только России, но и КНР", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html

россия

центральная азия

украина

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в мире, россия, центральная азия, украина, сергей лавров