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Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России - РИА Новости, 28.10.2023
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11:20 28.10.2023 (обновлено: 11:41 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/platsdarm-1905799373.html
Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России
Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России
Россия заинтересована в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как из Украины, для угрозы России и Китаю, заявил министр иностранных... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:20
2023-10-28T11:41
в мире
россия
центральная азия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как из Украины, для угрозы России и Китаю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью БЕЛТА."Мы заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозу теперь не только России, но и КНР", - сказал Лавров.
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в мире, россия, центральная азия, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Центральная Азия, Украина, Сергей Лавров
Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России

Лавров призвал не превращать Центральную Азию в плацдарм для угроз России и КНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не сделали плацдарм, как из Украины, для угрозы России и Китаю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью БЕЛТА.
«
"Мы заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины, для того, чтобы создавать угрозу теперь не только России, но и КНР", - сказал Лавров.
Город Астана - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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