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На Бутовском полигоне прочтут имена убитых в годы сталинских репрессий

На Бутовском полигоне прочтут имена убитых в годы сталинских репрессий - РИА Новости, 28.10.2023

На Бутовском полигоне прочтут имена убитых в годы сталинских репрессий

Ежегодная акция "Голос памяти" с чтением имен репрессированных в годы большого террора в СССР пройдет 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:47

2023-10-28T10:47

2023-10-28T10:47

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ежегодная акция "Голос памяти" с чтением имен репрессированных в годы большого террора в СССР пройдет 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в храме Новомучеников и исповедников в Бутово, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. "30 октября 2023 г. приход храма Новомучеников и исповедников в Бутово проведет ежегодную акцию "Голос Памяти" на Бутовском полигоне, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день в каменном храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, совершит Божественную литургию и панихиду о всех пострадавших", – рассказали в отделе. Акция, отметили в отделе, будет проведена согласно решению Священного синода Русской православной церкви 2021 года о совершении заупокойных служб о всех пострадавших от антирелигиозных репрессий православных христианах 30 октября, с сохранением сложившейся традиции чтения на Бутовском полигоне имен убитых на нем людей. Богослужение начнется в 8:45. В 11.00 акция "Голос Памяти" продолжится чтением имен пострадавших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" НКВД по дням приведения приговоров в исполнение, в котором смогут принять участие все желающие, также можно будет возложить к погребальным рвам цветы и поставить свечи на насыпи. Чтение имен пройдет перед мемориалом "Сад памяти", открытым 27 сентября 2017 года, и предположительно продлится до 19:00. Всех гостей и участников акции планируется угостить горячим чаем. Традиционно акция проводится при поддержке комитета общественных связей Москвы. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека - в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, "исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении".

https://ria.ru/20231025/reynis-1905152540.html

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