https://ria.ru/20231028/otel-1905793788.html

В Набережных Челнах загорелся отель

В Набережных Челнах загорелся отель - РИА Новости, 28.10.2023

В Набережных Челнах загорелся отель

В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, сообщил региональный главк МЧС по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:38

2023-10-28T10:38

2023-10-28T11:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

набережные челны

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КАЗАНЬ, 28 окт — РИА Новости. В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, сообщил региональный главк МЧС по Татарстану в Telegram-канале."В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, дом 159 <…> Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению", — говорится в релизе.Из здания эвакуируют людей, добавили в ведомстве.По информации МЧС, площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. На месте работают 81 спасатель и 25 единиц техники.Примерно в 10:45 пожар удалось локализовать. Из здания эвакуировали 72 человека, никто не пострадал. По предварительной информации, горела кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах.Прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания.Четырехзвездный отель Kamarooms расположен в новой части Набережных Челнов. Он рассчитан на 108 номеров, имеются конференц-зал и спа-комплекс.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), набережные челны