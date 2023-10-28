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В Набережных Челнах загорелся отель - РИА Новости, 28.10.2023
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10:38 28.10.2023 (обновлено: 11:47 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/otel-1905793788.html
В Набережных Челнах загорелся отель
В Набережных Челнах загорелся отель - РИА Новости, 28.10.2023
В Набережных Челнах загорелся отель
В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, сообщил региональный главк МЧС по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:38
2023-10-28T11:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 28 окт — РИА Новости. В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, сообщил региональный главк МЧС по Татарстану в Telegram-канале."В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, дом 159 &lt;…&gt; Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению", — говорится в релизе.Из здания эвакуируют людей, добавили в ведомстве.По информации МЧС, площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. На месте работают 81 спасатель и 25 единиц техники.Примерно в 10:45 пожар удалось локализовать. Из здания эвакуировали 72 человека, никто не пострадал. По предварительной информации, горела кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах.Прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания.Четырехзвездный отель Kamarooms расположен в новой части Набережных Челнов. Он рассчитан на 108 номеров, имеются конференц-зал и спа-комплекс.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), набережные челны
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Набережные Челны
В Набережных Челнах загорелся отель

В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, проходит эвакуация

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
Ликвидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 окт — РИА Новости. В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms, сообщил региональный главк МЧС по Татарстану в Telegram-канале.
"В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, дом 159 <…> Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению", — говорится в релизе.
Из здания эвакуируют людей, добавили в ведомстве.
По информации МЧС, площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. На месте работают 81 спасатель и 25 единиц техники.
Примерно в 10:45 пожар удалось локализовать. Из здания эвакуировали 72 человека, никто не пострадал. По предварительной информации, горела кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах.
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания.
Четырехзвездный отель Kamarooms расположен в новой части Набережных Челнов. Он рассчитан на 108 номеров, имеются конференц-зал и спа-комплекс.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Набережные Челны
 
 
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