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"Кошмар": в Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/oruzhie-1905772941.html
"Кошмар": в Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ
"Кошмар": в Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ - РИА Новости, 28.10.2023
"Кошмар": в Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:18
2023-10-28T07:18
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки, об этом пишет издание Interia."Барражирующий российский боеприпас "Ланцет" доставляет Krab большие проблемы. Большинство подразделений было уничтожено такими дронами", — говорится в публикации.Как отмечает издание, польские самоходные артиллерийские установки, переданные Украине, имеют стандартную броню, которая легко пробивается российскими беспилотниками. По этой причине ВСУ приходится устанавливать металлические сетки, дающие экипажу дополнительное время для эвакуации. Однако, как пишет издание, даже такой способ защиты станет менее эффективным перед модернизированным "Ланцетом-3"."Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час", — говорится в материале.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20231028/nato-1905770709.html
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в мире, польша, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Кошмар": в Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ

Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за российских "Ланцетов"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки, об этом пишет издание Interia.
"Барражирующий российский боеприпас "Ланцет" доставляет Krab большие проблемы. Большинство подразделений было уничтожено такими дронами", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, польские самоходные артиллерийские установки, переданные Украине, имеют стандартную броню, которая легко пробивается российскими беспилотниками. По этой причине ВСУ приходится устанавливать металлические сетки, дающие экипажу дополнительное время для эвакуации. Однако, как пишет издание, даже такой способ защиты станет менее эффективным перед модернизированным "Ланцетом-3".
«
"Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час", — говорится в материале.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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