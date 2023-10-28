https://ria.ru/20231028/orenburg-1905802371.html
В Оренбуржье завершили благоустройство 13 общественных территорий
В Оренбуржье завершили благоустройство 13 общественных территорий - РИА Новости, 28.10.2023
В Оренбуржье завершили благоустройство 13 общественных территорий
В Оренбургской области завершили благоустраивать 13 общественных территорий — в Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Кувандыке, Медногорске, Новотроицке, Орске,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:37
2023-10-28T11:37
2023-10-28T11:37
оренбургская область
оренбургская область
бузулук
бугуруслан
денис паслер
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Оренбургской области завершили благоустраивать 13 общественных территорий — в Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Кувандыке, Медногорске, Новотроицке, Орске, Сорочинске, райцентре Светлом и в Ясненском городском округе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в текущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновляется 19 городских площадок в 13 населенных пунктах Оренбуржья. Сейчас проводится приемка работ в оренбургском парке "Березка". Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности. "Сегодня мы не ограничиваемся одним проектом, меняем городские пространства комплексно. То есть когда благоустраивается конкретный парк, облагораживается прилегающая территория, ремонтируется дорога. За шесть лет реализации нацпроекта в Оренбургской области появилось свыше 350 современных и комфортных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом", – сказал губернатор Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что обновленные пространства являются востребованными среди местных жителей и становятся центрами притяжения. По информации пресс-службы, одним из наиболее масштабных объектов 2023 года стала аллея "Дружба" в Бузулуке. Работы по благоустройству этой территории стартовали в 2021 году, и ежегодно жители голосуют за продолжение реализации проекта. В этом году успешно пройден третий этап — проведено благоустройство участка вдоль улицы Спортивной до ВСК "Нефтяник". Символом аллеи стала новая стела "Площадь Дружбы". Рядом с ней подготовили площадку для проведения городских праздничных мероприятий. На аллее уложили плитку, установили новые лавочки и урны. Также готовы дорожка для велосипедистов, амфитеатр. Для отдыха в солнечные дни установили теневые навесы с деревянным настилом. В планах 2024 года — благоустроить заключительный участок и завершить реконструкцию аллеи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, бузулук, бугуруслан, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Бузулук, Бугуруслан, Денис Паслер
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
В Оренбургской области завершили благоустраивать 13 общественных территорий — в Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Кувандыке, Медногорске, Новотроицке, Орске, Сорочинске, райцентре Светлом и в Ясненском городском округе, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
Всего в текущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновляется 19 городских площадок в 13 населенных пунктах Оренбуржья. Сейчас проводится приемка работ в оренбургском парке "Березка". Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности.
«
"Сегодня мы не ограничиваемся одним проектом, меняем городские пространства комплексно. То есть когда благоустраивается конкретный парк, облагораживается прилегающая территория, ремонтируется дорога. За шесть лет реализации нацпроекта в Оренбургской области появилось свыше 350 современных и комфортных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом", – сказал губернатор Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что обновленные пространства являются востребованными среди местных жителей и становятся центрами притяжения.
По информации пресс-службы, одним из наиболее масштабных объектов 2023 года стала аллея "Дружба" в Бузулуке. Работы по благоустройству этой территории стартовали в 2021 году, и ежегодно жители голосуют за продолжение реализации проекта.
В этом году успешно пройден третий этап — проведено благоустройство участка вдоль улицы Спортивной до ВСК "Нефтяник". Символом аллеи стала новая стела "Площадь Дружбы". Рядом с ней подготовили площадку для проведения городских праздничных мероприятий.
На аллее уложили плитку, установили новые лавочки и урны. Также готовы дорожка для велосипедистов, амфитеатр. Для отдыха в солнечные дни установили теневые навесы с деревянным настилом. В планах 2024 года — благоустроить заключительный участок и завершить реконструкцию аллеи.