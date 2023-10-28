Опрос показал, какой процент немцев поддерживает партию Вагенкнехт
Bild: партию Вагенкнехт поддержат почти столько же немцев, сколько партию Шольца
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Будущую партию политика Сары Вагенкнехт готовы поддержать 14% немцев, что лишь на 1%, чем поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Набрав за неделю 2 процентных пункта, "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" занимает в опросе четвертое место, в то время как СДПГ идет третьей с 15% поддержки.
Выше находятся только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 29% поддержки и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 17%.
Опрос был проведен 26-27 октября, в нем приняли участие 1 005 человек.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.