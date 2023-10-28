https://ria.ru/20231028/obstrel-1905890242.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и Донецк

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 28.10.2023

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватский район и Донецк

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:48

2023-10-28T20:48

2023-10-28T20:48

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

нато

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...17.10 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 17.10 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.15 по Донецку (Куйбышевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров и в 19.15 по Макеевке (Червоногвардейский район) - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

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макеевка, донецк, нато, сцкк, происшествия