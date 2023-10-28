https://ria.ru/20231028/obstrel-1905861340.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра - РИА Новости, 28.10.2023
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра
Украинские войска подвергли обстрелам населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:33
2023-10-28T17:33
2023-10-28T17:48
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
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андрей алексеенко
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелам населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Сегодня с раннего утра опять идет обстрел мирных кварталов по всему берегу Днепра. ВСУ не жалеют снарядов на города и поселки, которые называет своими", - написал Алексеенко. По его словам, от Алешек до Новой Каховки опасно передвигаться гражданским машинам. "FPV-дроны атакуют любую легковушку, которая попалась на дороге. Операторы из ВСУ не утомляют себя выяснением кто внутри. Бьет артиллерия и минометы разных калибров. Для понимания плотности один пример. За сегодня в одном поселке Горностаевка уже 38 "прилетов", - подчеркнул Алексеенко. В частности, по его словам, сразу три 57-мм снаряда влетели в обычный сельский дом. Семья вышла из него за считанные минуты до удара - все четверо. "Бог отвел, иначе и не скажешь. Тем более, что следом такие же снаряды легли и во дворе. Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Погибших и раненых, в том числе, детей и стариков, становится больше каждый день. Каждой семье стараемся помочь. Как этой, которая чудом спаслась сегодня - их уже перевезли с уцелевшими вещами во временное пристанище", - подчеркнул глава правительства. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html
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днепр (город), херсонская область , россия, андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра
ВСУ обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости.
Украинские войска подвергли обстрелам населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале
.
"Сегодня с раннего утра опять идет обстрел мирных кварталов по всему берегу Днепра. ВСУ
не жалеют снарядов на города и поселки, которые называет своими", - написал Алексеенко.
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По его словам, от Алешек до Новой Каховки
опасно передвигаться гражданским машинам.
"FPV-дроны атакуют любую легковушку, которая попалась на дороге. Операторы из ВСУ не утомляют себя выяснением кто внутри. Бьет артиллерия и минометы разных калибров. Для понимания плотности один пример. За сегодня в одном поселке Горностаевка уже 38 "прилетов", - подчеркнул Алексеенко.
В частности, по его словам, сразу три 57-мм снаряда влетели в обычный сельский дом. Семья вышла из него за считанные минуты до удара - все четверо.
"Бог отвел, иначе и не скажешь. Тем более, что следом такие же снаряды легли и во дворе. Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Погибших и раненых, в том числе, детей и стариков, становится больше каждый день. Каждой семье стараемся помочь. Как этой, которая чудом спаслась сегодня - их уже перевезли с уцелевшими вещами во временное пристанище", - подчеркнул глава правительства.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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