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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 28.10.2023 (обновлено: 09:55 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/obstrel-1905787252.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 28.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска в 09.35 выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:47
2023-10-28T09:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска в 09.35 выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.35 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, представительство сообщило, что в 08.15 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 09.35 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска в 09.35 выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.35 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, представительство сообщило, что в 08.15 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 09.35 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский районПроисшествия
 
 
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