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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.10.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:51
2023-10-28T00:51
2023-10-28T00:51
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 60 различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 10 обстрелов.
https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html
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донецкая народная республика, украина, гольмовский, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Гольмовский, СЦКК, В мире
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 боеприпасов