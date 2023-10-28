https://ria.ru/20231028/nastuplenie-1905788051.html

ХАМАС заявило о провале попытки наземного наступления Израиля

ХАМАС заявило о провале попытки наземного наступления Израиля - РИА Новости, 28.10.2023

ХАМАС заявило о провале попытки наземного наступления Израиля

Израиль не добился успеха в наземном наступлении на сектор Газа, заявил телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:53

2023-10-28T09:53

2023-10-28T11:41

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Израиль не добился успеха в наземном наступлении на сектор Газа, заявил телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака."Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью <…> Армия (Израиля. — Прим. ред.) понесла большие потери", — сказал он.По словам собеседника телеканала, израильские военные использовали вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.При этом в ЦАХАЛ заявили, что не зафиксировали потерь во время ночных рейдов.Накануне вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. По свидетельству телеканала Fox News, в анклаве прогремела серия взрывов, работала артиллерия, танки также вели обстрелы, истребители наносили авиаудары.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

израиль

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа