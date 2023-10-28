https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками - РИА Новости, 28.10.2023
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:51
2023-10-28T11:51
2023-10-28T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные вещества, рассказал в распространенном в субботу видео Минобороны России пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич. "Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - рассказал военнопленный. Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны. "Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сообщил Гирич.
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
Пленный Гирич: украинские волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками