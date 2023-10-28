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Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками - РИА Новости, 28.10.2023
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:51
2023-10-28T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные вещества, рассказал в распространенном в субботу видео Минобороны России пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич. "Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - рассказал военнопленный. Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны. "Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сообщил Гирич.
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками

Пленный Гирич: украинские волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные вещества, рассказал в распространенном в субботу видео Минобороны России пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич.
«
"Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - рассказал военнопленный.
Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны.
«
"Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сообщил Гирич.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики
8 сентября, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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