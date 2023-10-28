https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html

Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками

Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками - РИА Новости, 28.10.2023

Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками

Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:51

2023-10-28T11:51

2023-10-28T11:51

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками, из-за чего на фронте большое количество бойцов, которые употребляют различные вещества, рассказал в распространенном в субботу видео Минобороны России пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич. "Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" - "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках", - рассказал военнопленный. Также командиры часто собирают с бойцов деньги якобы на машины или дроны. "Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем", - сообщил Гирич.

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина