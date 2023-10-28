https://ria.ru/20231028/msk-1905809960.html
Исследование показало, сколько времени уходит у москвичей на поиск парковки
Исследование показало, сколько времени уходит у москвичей на поиск парковки - РИА Новости, 28.10.2023
Исследование показало, сколько времени уходит у москвичей на поиск парковки
Московским автолюбителям нужно закладывать в среднем 11 минут на поиск парковочного места в пределах ТТК, показало исследование SuperJob, результаты которого... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:36
2023-10-28T12:36
2023-10-28T12:36
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московским автолюбителям нужно закладывать в среднем 11 минут на поиск парковочного места в пределах ТТК, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. При этом 23% респондентов сказали, что им потребовалось менее 5 минут, 33% - 5-10 минут, 23% - 10-20 минут, 8% - 20-30 минут, 5% - более 30 минут. Остальные участники опроса затруднились с ответом. Авторы исследования отмечают, что обычно автовладельцы застают свободными одно-два места. В среднем, по данным сервиса, продолжительность парковочной сессии составляет чуть больше двух часов. При этом аналитики отмечают, что среднее время парковки в центре Москвы за два года сократилось почти на 20 минут.
https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html
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общество, москва, исследование, россия
Общество, Москва, Исследование, Россия
Исследование показало, сколько времени уходит у москвичей на поиск парковки
SuperJob: москвичам нужно в среднем 11 минут на поиск парковки в пределах ТТК