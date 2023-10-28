https://ria.ru/20231028/moskva-1906161447.html
Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети
Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети - РИА Новости, 30.10.2023
Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети
Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-28T16:40
2023-10-28T16:40
2023-10-30T14:08
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в официальном Telegram- канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что сегодня в столице после 16.00 и до утра 29 октября ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в официальном Telegram- канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что сегодня в столице после 16.00 и до утра 29 октября ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.
Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Автомобилистов
просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.