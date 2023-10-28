https://ria.ru/20231028/moskva-1906161447.html

Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети

Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети - РИА Новости, 30.10.2023

Службы Москвы продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети

Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-28T16:40

2023-10-28T16:40

2023-10-30T14:08

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают мониторить улично-дорожную сеть и проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в официальном Telegram- канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что сегодня в столице после 16.00 и до утра 29 октября ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20231027/moskva-1906160913.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва