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Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией - РИА Новости, 28.10.2023
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17:18 28.10.2023 (обновлено: 17:24 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/minsk-1905858263.html
Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией
Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией - РИА Новости, 28.10.2023
Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией
Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:18
2023-10-28T17:24
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией. "Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Для оказания помощи женщине и детям белорусским пограничным нарядом была вызвана медицинская бригада. Со слов женщины, как отмечает ведомство, погибшие были ранее вывезены латвийскими правоохранителями на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Белоруссии. "Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", - сообщили в белорусском пограничном комитете. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20231026/migrant-1905466921.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, граница
В мире, Белоруссия, Минск, Латвия, Евросоюз, Граница
Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о телах двух беженцев на границе с Латвией

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на границе
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на границе. Архивное фото
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией.
«
"Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Для оказания помощи женщине и детям белорусским пограничным нарядом была вызвана медицинская бригада. Со слов женщины, как отмечает ведомство, погибшие были ранее вывезены латвийскими правоохранителями на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Белоруссии.
«
"Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", - сообщили в белорусском пограничном комитете.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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