https://ria.ru/20231028/minsk-1905858263.html

Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией

Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией - РИА Новости, 28.10.2023

Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:18

2023-10-28T17:18

2023-10-28T17:24

в мире

белоруссия

минск

латвия

евросоюз

граница

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845047940_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_35640fcaf1224deeae154551e9164d00.jpg

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией. "Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Для оказания помощи женщине и детям белорусским пограничным нарядом была вызвана медицинская бригада. Со слов женщины, как отмечает ведомство, погибшие были ранее вывезены латвийскими правоохранителями на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Белоруссии. "Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", - сообщили в белорусском пограничном комитете. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20231026/migrant-1905466921.html

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, граница