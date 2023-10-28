Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о телах двух беженцев на границе с Латвией
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на границе. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии в субботу сообщил о телах двух мигрантов, обнаруженных вблизи границы с Латвией.
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"Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Для оказания помощи женщине и детям белорусским пограничным нарядом была вызвана медицинская бригада. Со слов женщины, как отмечает ведомство, погибшие были ранее вывезены латвийскими правоохранителями на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Белоруссии.
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"Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", - сообщили в белорусском пограничном комитете.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.